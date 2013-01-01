Пленка ПВХ применяется для изготовления мебельных фасадов, кроватных спинок, дверных накладок.

Что такое пленка ПВХ?

ПВХ пленка представляет собой однослойную или многослойную пленку из затвердевшего поливинилхлорида, которая получается при помощи обработки прессом. ПВХ могут перерабатывать два вида прессов: вакуумные и мембранно-вакуумные. На данный момент ПВХ пленка - лучший вариант из всех представленных на рынке. И ниже мы ознакомимся с причинами такой популярности.

Применение

Декоративная пленка хороша еще своей многофункциональностью: ей можно облицовывать любые виды мебели, фасады кухонных гарнитуров, двери из дерева и металла, столешницы, плинтусы, etc. Из-за основы ПВХ пленка может спокойно применяться на любых поверхностях: от идеально гладких до рельефных и бугристых. Различаются только технологии нанесения в зависимости от поверхности.

Преимущества ПВХ пленки

Пленка ПВХ имеет ряд преимуществ, которые делают ее одним из лучших материалов. Она обладает влагоустойчивостью, защитой от контакта с химическими веществами, а также огнеустойчивостью. Поливинилхлорид (он же ПВХ), лежащий в основе пленки, не имеет в своей основе опасных для здоровья пластификаторов, что делает его предельно безопасным. Это особенно важно при работе с кухонной мебелью.

Еще одно преимущество такого материала как ПВХ - его "тягучесть", которая делает возможным использование на глубокой конфигурации. На обратную сторону наносится праймер, приклеивающий пленку к поверхности. Далее происходит прессование, пленка окончательно закрепляется на поверхности. После приклеивания ее уже не отодрать от поверхности, это сохранит хорошее состояние мебели на длительное время.

Внешние факторы

Для ПВХ многие из них не страшны. Сюда относятся резкие перепады температур, повышенный уровень влажности, химические, термические и механические воздействия. Декоративная пленка также защищена от пятен и обесцвечивания из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Из-за этих свойств ПВХ пленка имеет большую популярность именно при использовании на кухне, потому что там происходит готовка пищи. Важно, чтобы все материалы столешниц и даже фасадов были экологически чистыми.

Уход за ПВХ пленкой

И здесь поливинилхлорид показывает множество преимуществ. Достаточно пройтись по пленке влажной тканью, чтобы очистить ее от мелких загрязнений и пыли. Влага не повредит материалу, химия ПВХ тоже не страшна, поэтому смело можно использовать любые моющие средства.

Предложение от 8-я Степень

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Как ни странно, несмотря на все преимущества, пленка ПВХ стоит гораздо меньше, чем многие другие покрытия. В результате можно получить мебель лучшего качества при этом с уменьшенной себестоимостью. В нашем каталоге вы можете уточнить цены на ПВХ покрытие и определиться с тем, что нужно именно вам.

Технология

Для ламинирования мебели и фасадов любых материалов и поверхностей многие фирмы используют этот алгоритм:

Нанесение клея на заготовки, обеспечивается растяжение покрытия и его прилегание к поверхности за счет раскладывания ПВХ на специальных подкладках.

ПВХ пленки фиксируются с использованием прижимной планки, далее покрытие обжимается с использованием различных средств.

Происходит прогревание ПВХ до температуры примерно +150°С.

Удаляется воздух, покрытие приклеивается окончательно.

Макет обрезается по начерченному контуру, происходит окончательное формирование формы пленки.

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